

أعلنت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عن اعتمادها خطة عمل مستقبلية خاصة في مجال التكوين و التعامل مع الإعلام والمجتمع المدني.

وحسب بيان صدر أمس عن الهيئة العليا المستقبلة لمراقبة الانتخابات، فان اعتماد هذه الخطة المستقبلية، جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات عقدتها الهيئة برئاسة رئيسها عبد الوهاب دربال، طيلة أيام متواصلة و تم خلالها تقييم لأعمالها خلال المراحل السابقة.

و أشار البيان، انه تم خلال هذه الاجتماعات “دراسة وبرمجة ملفات التكوين ذات الصلة بآليات مراقبة الانتخابات و ترقية تعامل الهيئة مع وسائل الإعلام وانفتاحها على فعاليات المجتمع المدني في مجال التوعية والتحسيس بضرورة المساهمة في نشر الثقافة الانتخابية بين المواطنين”.

وعلى صعيد آخر، تؤكد الهيئة أنها تحرص على “الاستماع الدائم للتشكيلات السياسية من أجل اعتماد أرضية مشتركة تتعلق برقابة العمليات الانتخابية للوصول إلى انتخابات مطمئنة من حيث النزاهة والشفافية، باعتبارها التزاما دستوريا للهيئة ومطلبا سياسيا أصيلا”، مؤكدة “استعدادها التام للاضطلاع بمهامها الدستورية في الرقابة الانتخابية، فإنها ترحب بكل اقتراح بناء”.

رزيقة.خ