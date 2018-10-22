الهلال الأحمر يوقع اتفاقية مع جمعيات خيرية جزائرية بفرنسا

وقع، أمس، الهلال الأحمر الجزائري وجمعيات خيرية جزائرية بفرنسا على اتفاقية قصد التبرع بمختلف المساعدات للجمعيات الخيرية الجزائرية وحتى الأشخاص.

و قال النائب عن الجالية الجزائرية بفرنسا سمير شعابنة، في منشور له على حسابه الرسمي على الفايس بوك، أن تلك المساعدات تتمثل في أدوات صحية وكراسي متحركة للمعاقين وسيارات إسعاف وآلات كشف و عتاد مدرسي والكثير من التجهيزات لقياس السكر في الدم وضغط الدم.

يأتي هذا بعد الانشغالات و المشاكل العديدة التي تجدها الجمعيات الخيرية الجزائرية بفرنسا لإدخال العتاد الصحى و تقديم يد المساعدةً للجمعيات الجزائرية الخيرية و حتى لأشخاص بالجزائر حيث تجد في العديد من المرات صعوبات مع الجمارك في نقل و إدخال هذه المساعدات، وهذا لغياب إطار قانون يسهل من مهمة هؤلاء.

للإشارة فقد حضر حفل إمضاء الاتفاقية بعض رؤساء الجمعيات، من بينهم رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس، وممثلين عن الجمارك و الأمن و الوزارات المعنية بالجالية، وقد تمت بفندق الهلتون بالعاصمة.

ر.خ