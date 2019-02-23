تنطلق اليوم بشرم الشيخ و تجمع 50 دولة: الهجرة غير الشرعية واللاجئون يستحوذان على أشغال القمة العربية -الأوروبية

تنطلق اليوم بشرم الشيخ المصرية القمة العربية -الأوروبية الأولى، و التي تشارك فيها 50 دولة عربية و أوربية لمناقشة عدة ملفات هامة، و من المتوقع أن تتصدرها ملفي الهجرة غير الشرعية و اللاجئين ، إضافة إلى ملف التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب.

تشارك قرابة 50 دولة عربية وأوربية اليوم وغدا بالقمة العربية-الأوروبية، و التي ستعقد بمدينة شرم الشيخ المصرية، و التي ستخصص جلساتها لطرح عدة قضايا هامة للنقاش، في مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية، مسالة اللاجئين، و سبل التعاون الاسترايجيى في مكافحة الإرهاب، وسيترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك،القمة التي يؤكد المتتبعون أنها “ستفتح مرحلة جديدة من التعاون بين الكتلتين الإقليميتين الجارتين” .

وتستمر القمة لمدة يومين، حيث تضم 49 دولة، منها 21 دولة عربية و28 دولة أوروبية، ومن المقرر أن تتناول أيضا مجموعة كبيرة من المشكلات والتحديات المشتركة، مثل التعددية، التجارة والاستثمار، الهجرة، مواجهة الإرهاب، وأزمات منطقة الشرق الأوسط.

وحسب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة إيفان سوركوش فان 24 من زعماء دول الاتحاد الأوروبي قادمون لقمة شرم الشيخ .

وكان الاتحاد الأوروبي اصدر عشية القمة تقريرا شدد فيه على ارتباط البلدان العربية والأوروبية بتاريخ طويل من العلاقات الإستراتيجية تعززه رغبة الجانبين بتطوير التعاون من أجل تحقيق الطموحات المشتركة ومواجهة التحديات الآنية وعلى رأسها الإرهاب والهجرة غيرالشرعية.

وتجمع القمة للمرة الأولى رؤساء دول وحكومات من كلا الجانبين، بالإضافة إلى مسؤولين رفيعي المستوى من الاتحاد والمفوضية وعلى رأسهم جون كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية وفيدريكا موغريني الممثلة الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية .

و تأتي قمة شرم الشيخ في ظروف ميزتها تحديات فرضتها الأوضاع الإقليمية والدولية على البلدان العربية والأوروبية في ضوء ما يشهده العالم من أعمال إرهابية وتطرف وزيادة معدلات الهجرة وأيضا الحروب والنزاعات وحالة عدم الاستقرار، دفعت الجانبين إلى العمل على تعزيز تعاونهما حيث وقعا في عام 2015 مذكرة تفاهم لتأسيس لمرحلة جديدة من العلاقات الودية والمتطورة.

ووفق التقرير الأوروبي فان التعاون الإقليمي القوي يعد أساسا لإيجاد حلول للتحديات الحالية التي تواجهها الدول الأوروبية والعربية، حيث يتشارك الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية الالتزام في تعزيز التعددية ونظام دولي يقوم على أساس القانون الدولي والعمل من أجل زيادة التعاون مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي. كما يتعاون الجانبان في التعامل مع عدد من ملفات الأمم المتحدة مثل أجندة 2030 حول التنمية المستدامة والجهود العالمية لمعالجة التغييرات المناخية والحد من انتشار الأسلحة النووية.

كما يرتبط الطرفان بحوار سياسي يشمل ملفات إقليمية عديدة ومواضيع تحتل أولويات الأجندات لدى الطرفين ومن بينها عملية السلام في الشرق الأوسط والأوضاع في سوريا واليمن وليبيا والعراق، بالإضافة إلى محاربة الإرهاب والهجرة والبحث عن حلول دائمة من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

وقد أكد الاتحاد الأوروبي- في تقريره- أن مكافحة الإرهاب تأتي في مقدمة أولويات الطرفين العربي والأوروبي في ضوء التهديدات المتنامية والتحديات المشتركة التي يخلقها الإرهاب الدولي والتطرف، والتي تواجهها أوروبا والعالم العربي وتجعل من مسألة وقوف الطرفين متحدين ضد الإرهاب أمرا ضروريا.

رزيقة.خ