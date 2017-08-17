أكد الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد يوم امس الأربعاء بعين تموشنت أن الأمازيغية “محصنة في الدستور وهي الضمان لتقوية اللحمة أكثر بين أبناء الوطن”.

وأوضح عصاد في منتدى وطني حول موضوع “توظيف الأمازيغية في الإعلام الإلكتروني المؤسساتي” المنتظم في سياق المرحلة الثانية من القافلة الأدبية لمئوية ميلاد الكاتب والباحث الراحل مولود معمري أن الأمازيغية هي “عنصر جامع يجسد التماسك الإجتماعي ضمن قيم الوحدة المتوارثة عن الأجداد و التي كانت دوما السد المانع للتفرقة و الجهوية و العصبية الضيقة”.

وذكر نفس المتحدث بالدور “الهام” الذي أضحت تضطلع به المحافظة السامية للأمازيغية “كهيئة فاعلة في العمل الميداني مع مؤسسات الدولة في صون الوحدة الوطنية من خلال بناء مجتمع بهويته الجامعة و أصوله الراسخة في التاريخ” و هذا كله -يضيف ذات المسؤول- يقتضي مزيدا من “اليقظة الإستراتيجية”.

من جهتها أكدت ممثلة وزارة الإتصال نصيرة شريد “الإهتمام البالغ” الذي توليه الوزارة في دعم و ترقية اللغة الأمازيغية عبر وسائل الإعلام من خلال تعميم حصص إذاعية ناطقة باللغة الأمازيغية عبر 25 محطة إذاعية محلية و أيضا التجربة الرائدة لوكالة الأنباء الجزائرية من خلال إستحداث موقع إلكتروني باللغة الأمازيغية و أيضا قناة تلفزيونية متخصصة باللغة الأمازيغية و هي كلها مساعي تؤكد الجهود الميدانية الرامية لترقية هذه اللغة و تعميم تواجدها و الرهان حاليا منصب لتعميم التجربة عبر الصحف الإلكترونية.

كما نوه الاستاذ الشيخ مقران من جامعة “عبد الرحمن ميرة” لبجاية بالتجربة الرائدة للموقع الالكتروني لوكالة الأنباء الجزائرية الناطق باللغة الامازيغية بالحروف الثلاثة (العربية والتيفيناغ واللاتينية)” و الذي أضحى يشكل مرجعا أساسيا لوسائل الاعلام الناطقة بالامازيغية.

للإشارة فقد عرف هذا اللقاء المنتظم من طرف المحافظة السامية للأمازيغية مشاركة ممثلين عن دوائر وزارات الإتصال و السياحة و الصناعة التقليدية و البيئة و الطاقات المتجددة و الثقافة و البريد و تكنولوجيات الإعلام و الإتصال.

ق.و