فتحت، أمس، النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد و تهريب أموال بالعملة الصعبة، كما اتبعتها بإصدار أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني كإجراء احترازي في حق مجموعة من الأشخاص.

و قالت النيابة العامة في بيان لها، أنه و “عملا بأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم, تعلم النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر الرأي العام أنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة إلى خارج التراب الوطني”، وأضاف المصدر ذاته في ذات الإطار أنه و”لضرورة التحقيقات الابتدائية، أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كإجراء احترازي طبقا للمادة 36 مكرر1 من قانون الإجراءات الجزائية”.

هذا ولم تكشف النيابة العامة عن أسماء الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد و تهريب العملة الصعبة إلى الخارج والتي هي بصدد التحقيق معهم، كما أنها لم تكشف عن أسماء الشخصيات الممنوعة من السفر، غير أنه راجت العديد من الأخبار مؤخرا عن منع بعض من رجال الأعمال للسفر للخارج في الوقت ، حيث تداولت مواقع إعلامية ونشطاء وثيقة مسربة لأسماء رجال الأعمال الممنوعين من السفر، الذين تحدث عنهم بيان النيابة العامة. وتضم القائمة الأولية ل12 شخصية، وتعتقد المصادر أنها كلها شخصيات مقربة من السلطة.

فيما أشارت مصادر أخرى أن تحقيقات أمنية قد بدأت مع 7 حيث أفادت أن مصالح الدرك الوطني لباب جديد بالعاصمة قد حجزت 7 جوازات سفر لرجال أعمال يشتبه في ضلوعهم في أعمال فساد، وأن الإجراءات التي تمت تحت إشراف السلطات القضائية تخضع للقانون وستشمل -حسب ذات المصدر- أفراد عائلات المشتبه فيهم والمقربين منهم، وستمس أيضا استثماراتهم في الخارج وكذلك ودائعهم، وسيتم ذلك خلال تحرير وإرسال تسخيرات في داخل الوطن وخارجه لتحديد ممتلكاتهم واستثماراتهم.

هذا و يذكر أن وزار النقل والأشغال العمومية ممثلة في مديرية الطيران المدني أصدرت قرارا يمنع إقلاع كل الطائرات الخاصة في الجزائر.

من جانب آخر، أشارت مصادر إعلامية أخرى انه تم ظهيرة أمس، وقوف رجل الأعمال علي حداد أمام وكيل الجمهورية لمحكمة الطارف، وسط طوق أمني كبير، و قد أحالت الجهات الأمنية التي أوقفت رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق على الجهات القضائية، بعد أكثر من 24 ساعة من توقيفه بمركز العبور الحدودي أم الطبول وهو يحاول الفرار إلى تونس.

رزيقة.خ