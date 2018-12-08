” النواب المقتصدون الناجحين في مسابقة التوظيف” يطالبون بتدخل الرئيس بعد إقصائهم بطريقة تعسفية

هدد النواب المقتصدين الناجحين في مسابقة التوظيف بالخروج إلى الشارع هذا الأسبوع،بعد إقصائهم من قائمة التوظيف بطريقة غامضة وتعسوفية، وبتواطؤ ما بين المديرية الولائية للوظيف العمومي ومديرية التربية بولاية سكيكدة حسب تأكيداتهم

وجاء في بيان ذات الجهة تحوزه الجزائر” “في سابقة أولى خطيرة وغريبة من نوعها، تعرضنا نحن الناجحون في مسابقة التوظيف وشغل منصب نائب مقتصد بمؤسسات قطاع التربية بولاية سكيكدة، الى التفاف على القانون وإقصائنا بطريقة غامضة وتعسفية، وبتواطؤ ما بين المديرية الولائية للوظيف العمومي ومديرية التربية بالولاية .”

هذا وأعربت ذات الجهة،عن تذمرها من الإقصاء الذي تعرضوا إليه خاصة بعد نجاحهم في مسابقة التوظيف من بدايتها إلى نهايتها عبر مسار قانوني ،يضيف البيان،” ثم أنهينا تربص ما قبل الالتحاق بالمنصب، لتتدخل في آخر لحظة إرادة الأمر الواقع ونزعة الاستئثار بالمنصب والمسؤولية، وتزج بنا إلى نقطة الصفر ضاربة عرض الحائط بمصداقية المسابقة وسمعة مؤسسات الدولة وما تتطلبه من احترام للقانون وتكريس مبدأ التنافس الشريف في شغل الوظائف.”

وأشار الغاضبون، أن هذا الإجراء يزيد من فقدان الثقة في الإدارة ومؤسسات الدولة،مطالبين بتقديم إجابات مقنعة لدى كل من مصالح الوظيف العمومي ومديرية التربية بالولاية

وأعلن الغاضبون أنهم سيدخلون في حركة إحتجاجية رسميا مطلع الأسبوع لدى مصالح الإدارة المركزية بالجزائر العاصمة، من أجل تقديم تفسير لما تعرضوا له من مصالح وزيرة التربية الوطنية ومصالح المدير العام للوظيف العمومي،مؤكدين رفضهم التام أن يكونوا كبش فداء لأية تداخلات أخرى غير شروط المسابقة المعلنة في وسائل الإعلام

هذا وناشد المقصيين رئيس الجمهورية، والوزارة الأولى بالتدخل لإنصافهم معلنين تمسكهم بحقهم في المناصب التي تأكد نجاحهم فيها بعد سنوات من الصبر والمعاناة

رزاقي.جميلة