أجلت حركة النهضة قرار الفصل في موقفها النهائي من الرئاسيات المقبلة إلى يوم 15 فيفري الجاري بعد أن كان مقررا هذا الأسبوع، غير أنها أكدت أنها لن تقدم أي مترشح منها.

وأوضح أمس رئيس حركة النهضة يزيد بن عائشة، في تصريح ل”الجزائر”، أن موقف الحزب من رئاسيات 18 أفريل المقبل سيتم الفصل فيه في اجتماع الدورة العادية لمجلس الشورى الوطني الذي سينعقد الجمعة 15 من شهر فيفري الجاري، وقال إن الحركة ورغم أنها اتخذت قرارها بخصوص عدم تقديم أي مرشح من قادتها لخوض غمار هذه المنافسة إلا أنها تبقى معنية بها، و أشار إلى أن هناك العديد من الاحتمالات المطروحة أمام قيادات الحركة بخصوص هذه المسالة والتي ستفصل فيها يوم الجمعة 18 فيفري خلال انعقاد دورة لمجلس الشورى الوطني، حيث قال:”كل شيء ممكن، من غير خيار تقديم مترشح، فإن النهضة قد تقاطع، وقد تساند أي مترشح في هذه الانتخابات”، وأضاف” الحركة مفتوحة على كل الخيارات الممكنة، وسيتم الفصل في موقفها خلال دورة مجلس الشورى المقبلة.

وفي السياق، نفى الأمين العام لحركة النهضة تلقي حزبه أي عروض من المترشحين لهذا الاستحقاق الرئاسي لدعمه، على غرار رئيس جبهة العدالة و التنمية عبد الله جاب الله، و قال موضحا: “باستثناء اجتماعاتنا الدورية مع حركة البناء الوطني، لم نلتق بأي شخصية سياسية ترشحت للانتخابات الرئاسية تطلب منا الدعم لها، فحتى البناء لم نطرح معهم ملف دعم مرشحهم بن قرينة، لأن الموقف لم يتحدد بعد”.

رزيقة.خ