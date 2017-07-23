

أعربت حركة النهضة عن “ارتياحها” للدعوة إلى الحوار الوطني التي أطلقها مؤخرا الوزير الأول عبد المجيد تبون, مشددا على ضرورة “توفير آليات نجاحها”.

وسجلت الحركة يوم امس الأحد في بيان لها توج اجتماع مجلسها الشورى, “ارتياحها للدعوة للحوار الوطني التي أطلقها مؤخرا الوزير الأول عبد المجيد تبون, والتي ستجمع كل مكونات النسيج الوطني من حكومة وأحزاب سياسية وحركة جمعوية”, مشددة على “ضرورة توفير آليات نجاحها وشروطها”.

وأكدت الحركة أنها “تساند كل خطوة من شأنها محاربة الفساد والحفاظ على المال العام”, مجددة دعوتها لمكافحة “ظاهرة تغول المال السياسي الفاسد مع ضرورة تطهير الساحة من أثره”.

وثمنت الحركة “كل خطوة تهدف إلى إعادة الاعتبار لمقومات الهوية الوطنية ومنها تعميم استعمال اللغة العربية في الإدارة ومؤسسات الدولة”.

كما دعت مناضليها الى “الاستعداد لخوض غمار الاستحقاقات المحلية المقبلة والنجاح فيها ضمن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء الذي يعتبر مشروعا ينطلق من رؤيا استراتيجية واضحة”.

وفي سياق آخر, نددت الحركة الانتهاكات المتكررة على الفلسطينيين وإغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين, مجددة “دعمها المطلق للقضية الفلسطينية”.

نسرين.م