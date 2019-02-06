نشرت، أمس، المؤسسة الفرنسية للتأمين على التجارة الخارجية “كوفاس” بباريس تقريرا حول نسبة النمو في البلدان الإفريقية، و اعتبرت أن النمو في الجزائر سيبقى “معتدلا” في عام 2019 بالحفاظ، للسنة الثالثة على التوالي، على علامة “ت C” في دليلها السنوي للمخاطر المحدقة بالدول.

وتراجعت الجزائر التي كانت صُنفت منذ 2009 في الصنف أ4، بدرجة في عام 2016 لتصبح ابتداء من جانفي2017 في التصنيف “ت C”، ويعتمد هذا التصنيف على الدول التي تعاني من أفاق اقتصادية ومالية غير واضحة ، وارتفاع في المعدل المتوسط لعجز المؤسسات.

وفي إفريقيا الشمالية، تصنف الجزائر مع تونس، التي فقدت درجة في التصنيف، في المرتبة الثالثة خلف المغرب (أ4) ومصر (ب). وتأتي خلفهم، دول موريتانيا (ث d) وليبيا (ج E) بسبب الأزمة.

ومن بين 48 بلدا إفريقيا تم تقييمه، تتقاسم الجزائر المرتبة ال 15 رفقة أنغولا وبوركينافاسو والكاميرون وجيبوتي واثيوبيا والغابون وغينيا والنيجر ونيجيريا وأوغندا والكونغو الديمقراطية وساو تومي وبرينسيب وتنزانيا والطوغو وتونس.

وفي دليلها حول “المخاطر والقطاعات 2019″، الذي قُدّم خلال المنتدى 23 للمؤسسة، اعتبرت “كوفاس” أن نمو الاقتصاد الجزائري سيبقى “معتدلا” في عام 2019مؤكدة أن ارتفاع أسعار البترول قد سمح للاقتصاد الجزائري بالتقدم إلى الأمام في 2018.

وأوضحت هذه المؤسسة أن “مداخيل صادرات المحروقات التي تمثل 93 في المائة من حجم الصادرات قد ارتفعت مخففة الضغط على مداخيل الميزانية، وسمحت للدولة بمواصلة سياسة دعمها للنشاط”، مشيرة انه عكس ذلك، انخفض حجم الصادرات خلال السنة بسبب تراجع الإنتاج.

و تمت الإشارة إلى أن الإنتاج يبقى ” يعاني” من نقص الاستثمار. و قصد رفع هذه التحديات يتعين على الحكومة وضع قانون بترولي جديد يدخل حيز التنفيذ في 2019 يهدف إلى جلب الاستثمارات الأجنبية.

كما تطرقت كوفاس إلى تنويع مصادر و طرق الإنتاج مع تطوير التنقيب و استغلال المحروقات غير التقليدية معتبرة أن ذلك ” قد يسمح للقطاع بالانتعاش”.غير أنها ترى أنه بالرغم من سوق بترولية من المفروض أن تبقى ” مناسبة” لمصدري المحروقات فان النشاط الجزائري ” من المحتمل أن يتباطأ في 2019″.

ر.خ