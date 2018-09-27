هددت النقابة الوطنية للمشرفين والمساعدين التربويين، بشل المؤسسات التربوية في حال واصلت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط سد أبواب الحوار،مبدية غضبها حيال المعانات التي يتجرعها ألاف الموظفين بالقطاع رغم الخدمات التي يقدمونها.

وحسب بيان لذات الجهة تسلمت “الجزائر” نسخة منه أكد انه وفي خضم ما شهده السلك من غليان وتململ وإحتقان خلال الدخول المدرسي لهذا الموسم والذي تم في ظروف جيدة نتيجة تجند فئة المساعدين والمشرفين التربويين إلتزاما من هذه الفئة بواجبها الوطني والمهني وعقدت القيادة الوطنية للنقابة إجتماعا عاجلا مع الأمانات الولائية لمناقشة الوضع الراهن ودراسة أفاق النضال السلمي لإرجاع الحقوق، وأكدت على أنه ما يتعرض له أهل السلك من غبن وصل حد الإهانة ومحاولة النيل من مكتسبات نضالية سابقة والالتفاف عليها ليتطلب منها تحركا سريعا وحاسما وتجندا تاما فاصلا،وحسب ذات البيان أشار انه قد تم التطرق خلال الاجتماع الذي أشرف عليه الأمين الوطني، مراد فرطاقي، الى كل هذه المستجدات وتداعياتها وطرق الحفاظ على المكتسبات والعمل على تحقيق المطالب المشروعة ،و خلص المجتمعون إلى الإعلان عن التمسك باللائحة المطلبية التي جسدها بيان الختامي للجامعة الصيفية التي عقدت في بجاية في 8 و9 و10 أوت 2018 الفارط ودعوة وزارة التربية إلى فتح أبواب الحوار المباشر مع النقابة الوطنية للمشرفين المساعدين التربويين باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد وعقد لقاء عاجل خلال الأيام القادمة من أجل دراسة الأوضاع وإيجاد الحلول العاجلة للمشاكل والإختلالات ورفع الظلم عن هذه الفئة من المربين لتفادي الاحتقان والسعي للخروج منه.

كما تم الإتفاق على الاستعداد والتحضير لتنظيم الإحتجاج في حال إنسداد طرق الحوار مع الوزارة.

رزاقي.جميلة