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النقابة الوطنية للباحثين تقرر الدخول في احتجاج الإثنين المقبل

Djalila Rezzaki 11 ديسمبر 2018 الحدث, الوطني اضف تعليق 50 زيارة

أعلنت النقابة الوطنية للباحثين، عن تنظيم وقفة احتجاجية، يوم الاثنين المقبل، أمام مقر وزارة التعليم العالي،وجاء قرار إحتجاج النقابة تنديدا بالمشاكل التي يتخبط فيها قطاع البحث العلمي،ومن بين المطالب المرفوعة لطاولة الوزير حجار، إدماج الباحثين الدائمين في الوظيفة العمومية الذي تعطل منذ سنة 2008، ومراجعة الأجور،بالإضافة إلى تسوية مشكلة الرتب الآيلة للزوال عن طريق تمكين الباحثين المعنيين من التسجيل في الدراسات العليا

كما طالبت النقابة،بتخصيص حصة سكنية للباحثين الدائمين في إطار برنامج رئيس الجمهورية،وتجسيد حصة 550 سكن،الذي قررها الوزير الأول سنة 2013.

رزاقي.جميلة

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