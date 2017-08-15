سجّلت أسعار النفط، يوم امس الإثنين، انخفاضا إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، بعد ضعف أنشطة التكرير في الصين، ما يلقي بظلال من الشّك على الطّلب المستقبلي للخام.

وأفادت وكالة “رويترز”، أنّ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نزل بـ 12 سنتا (0.3 من المئة)، ما يعادل 48.70 دولارا للبرميل، بينما انخفض خام القياس العالمي “مزيج برنت” بـ 18 سنتا مقابل 0.4 من المئة، ليصل إلى 51.92 دولارا للبرميل.

وسجّلت بيانات المكتب الوطني للإحصاء، ارتفاع كميات الخام التي كررتها المصافي الصينية إلى 0.4 من المئة مقابل 45.5 مليون طن، لتصل إلى 10.71 مليون برميل يوميا، مقارنة بالعام المنصرم.

وتضم سلة (اوبك) التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 12 نوعا بينها خام صحارى الجزائري والايراني الثقيل والبصارة العراقي وخام التصدير الكويتي وخام السدر الليبي وخام بوني النيجيري والخام البحري القطري والخام العربي الخفيف السعودي وخام مريات والخام الفنزويلي وجيراسول الانغولي واورينت الاكوادوري.

وكانت (أوبك) اتفقت في اواخر 2016 بفيينا مع منتجين مستقلين على رأسهم روسيا على خفض انتاجها النفطي بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا بهدف التسريع في استقرار السوق النفطية العالمية وتم تمديد العمل بهذا الاتفاق لمدة تسعة اشهر اخرى حتى نهاية مارس 2018.

وأقرت لجنة وزارية مشتركة مكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق في اجتماع عقد في 24 يوليو الماضي بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية بوجود نسبة التزام عالية في تنفيذه تعادل 98 بالمئة مؤكدة حدوث تقليص في احتياط مخزون النفط نتيجة الالتزام بخفض الانتاج

ق.و