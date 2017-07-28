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النفط يقترب من 51 دولار

مع انخفاض مخزونات الولايات المتحدة:
النفط يقترب من 51 دولار

eldjazair 28 يوليو 2017 الاقتصاد اضف تعليق 25 زيارة

قاربت أسعار النفط 51 دولار للبرميل في تعاملات الخميس بدعم من آمال بتقلص في مستوى العرض بفعل تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الولايات المتحدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات بما يعادل 1ر0 بالمائة إلى 88ر50 دولار للبرميل صباحا في الأسواق الأسيوية بعدما ارتفعت نحو 5ر1 بالمائة في الجلسة السابقة في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات أو 2ر0 بالمائة إلى 67ر48 دولار للبرميل.
وسجلت مخزونات الخام الأمريكية انخفاضا حادا الأسبوع الماضي مع زيادة إنتاج شركات التكرير وتقلص الواردات.
ويعتبر الانخفاض الذي بلغ 2ر7 مليون برميل في مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في 21 جويلية أكبر من التوقعات التي تنبأت بانخفاض قدره 6ر2 مليون برميل.

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