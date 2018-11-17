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النفط يرتفع وسط توقعات بخفض الإمدادات

تخوفات من هبوطه من جديد كما حدث في عام 2014:
النفط يرتفع وسط توقعات بخفض الإمدادات

idir demiche 16 نوفمبر 2018 Non classé, الاقتصاد اضف تعليق 234 زيارة

ارتفعت أمس، أسعار النفط وسط توقعات بخفض الإمدادات من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، على الرغم من تأثرها بزيادة قياسية في الإنتاج الأمريكي. وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 67.49 دولار للبرميل بارتفاع 87 سنتا، أو ما يعادل 1.3 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50 سنتا، أو ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 56.96 دولار للبرميل. وتلقت الأسعار دعما بشكل أساسي من التوقعات بأن تخفض أوبك إنتاجها قريبا خشية اتجاه الخام إلى الهبوط من جديد كما حدث في عام 2014 تحت وطأة تخمة المعروض.

عمر ح

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