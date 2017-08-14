سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفا في الوقت الذي تقيم فيه السوق أثر انخفاض مخزونات الخام الأمريكية وعدم الاستقرار في نيجيريا إلى جانب النمو القوي في الطلب العالمي .

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا في التسوية بما يعادل 39ر0 بالمائة إلى 10ر52 دولار للبرميل بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا إلى 82ر48 دولار للبرميل.

وانخفض الخام الأمريكي ب5ر1 بالمائة على أساس أسبوعي بينما نزل خام برنت ب6ر0 بالمائة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية إنها عدلت بيانات الطلب القياسية لعامي 2015 و2016 مما يعني أن انخفاض قاعدة الطلب في عامي 2016 و2017 إلى جانب عدم تغير بيانات الإمدادات المرتفعة قد يؤدي إلى بطء معدل السحب من المخزونات الذي كان متوقعا في البداية.

وهبطت المخزونات الأمريكية بمقدار 5ر6 مليون برميل الأسبوع الماضي حسبما أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة. لكن مراقبي السوق يحذرون من أن انخفاض مخزونات البنزين يأتي بالتزامن من عمليات سحب موسمية.

وفي نيجيريا اقتحم المئات من الأشخاص منشأة للنفط الخام ومحطة غاز يوم الجمعة مطالبين بوظائف وتطوير البنية التحتية.

وكانت صادرات النفط النيجيرية من المنتظر أن تبلغ أعلى مستوى لها في 17 شهرا خلال أوت الجاري لكنها عاودت التراجع إلى أقل من مليوني برميل يوميا بعدما أعلنت شركة ” شل ” حالة القوة القاهرة على خام بوني الخفيف..

ق.و