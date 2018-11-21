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النفط يرتفع دولارا واحدا بعد انخفاظ حاد

Fella Soltani 21 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 77 زيارة

 

ارتفع النفط بنحو دولار للبرميل اليوم الأربعاء 21 نوفمبر، ليعوض بعضا من الخسائر التي سجلها في الجلسة السابقة والبالغة ستة بالمئة، مدعوما بتقرير عن انخفاض  غير متوقع في مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة وواردات قياسية للهند من الخام، بحسب رويترز

لكن المستثمرين ما زالوا قلقين، مع تحذير وكالة الطاقة الدولية من ضبابية غير مسبوقة في أسواق النفط بسبب البيئة الاقتصادية الصعبة والمخاطر السياسية

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 63.60 دولار للبرميل، مرتفعة 1.07 دولار أو 1.7 بالمئة مقارنة مع الإغلاق الساب

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