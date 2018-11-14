واصلت أسعار النفط هبوطها أمس، مع نزول خام برنت لما دون 70 دولارا للبرميل وانخفاض الخام الأمريكي عن 60 دولارا، بعدما ضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوبك لكيلا تخفض الإمدادات بغية دعم السوق.

وجاء الهبوط في الوقت الذي يحوم فيه الدولار قرب أعلى مستوى في 16 شهرا، مما يزيد تكلفة استيراد النفط للدول التي تستخدم العملات الأخرى. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.22 دولار للبرميل منخفضة 70 سنتا، فيما بلغت العقود الآجلة لخام برنت 69.41 دولار للبرميل متراجعة 71 سنتا أو واحدا بالمئة. وانخفض خاما برنت وغرب تكساس الوسيط أكثر من 20 بالمئة منذ مطلع أكتوبر تشرين الأول.

وقال بنك أوف أمريكا ميريل لينش في مذكرة “الإنتاج المرتفع للغاية في الولايات المتحدة، إلى جانب الإمدادات المتنامية القادمة من السعودية وروسيا يبدآن في التأثير على أرصدة أسواق النفط. وبالتالي بدأت مخزونات النفط الخام في الزيادة مجددا”.وأضاف البنك أن من المتوقع أن يتجاوز الإنتاج الأمريكي من النفط، الذي بلغ بالفعل مستوى قياسيا قدره 11.6 مليون برميل يوميا، 12 مليون برميل يوميا في 2019 مما سيجعل الولايات المتحدة دولة معتمدة على الذات في الطاقة.

ولا يزيد الإنتاج في الولايات المتحدة وحدها؛ فقد قالت قازاخستان امس إن إنتاجها النفطي زاد 4.8 بالمئة إلى 74.5 مليون طن في الأشهر العشرة الأولى من 2018 بما يعادل 1.82 مليون برميل يوميا.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يوم الاثنين إن أوبك متفقة على الحاجة إلى خفض المعروض النفطي العام القادم بنحو مليون برميل يوميا مقارنة مع مستويات أكتوبر لمنع حدوث فائض في الإمدادات. لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يرق له الحديث الصادر عن السعودية الحليف السياسي للولايات المتحدة. وقال ترامب على تويتر الاثنين “نأمل ألا تخفض السعودية وأوبك الإنتاج. أسعار النفط يجب أن تكون أقل كثيرا استنادا إلى الإمدادات!”.

عمر ح