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النفط يبلغ أعلى مستوى له في 2019

Fella Soltani 21 يناير 2019 الحدث اضف تعليق 8 زيارة

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى منذ بداية العام يوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات أن معدلات استهلاك المصافي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم، قفزت إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي على الرغم من تباطؤ الاقتصاد، بحسب رويترز.

وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 62.77 دولار للبرميل ، بارتفاع سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1 بالمئة، عن التسوية السابقة.

وكان برنت ارتفع في وقت سابق فوق 63 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 2019.

وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.92 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 12 سنتا أو 0.2 بالمئة. وتجاوز الخام الأمريكي في وقت سابق 54 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

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