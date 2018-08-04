هاجم رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، من أسماهم “أعوان النظام”، وقال إنهم من أفسدوا الحياة السياسية في الجزائر عن طريق تشويه زعمائها ذوي المصداقية والشعبية، وقال بخصوص الرئاسيات إنه قد”لا يترشح”، كاشفا عن لقاء سيجمعه مع قادة “حمس” الاثنين، وأشاد برد الفريق أحمد ڤائد صالح على المطالبين بتدخل الجيش في السياسة. وقال جاب الله، أمس، في تصريح للصحافة على هامش أشغال الجامعة الصيفية لحزبه المنعقدة في زرالدة، إنه لا يمكن للتيار الإسلامي الاتفاق حول مرشح واحد لتقديمه للرئاسيات القادمة، في ظل الظروف التي تعيشها البلاد من التزوير الذي تشهده في كل مناسبة انتخابية -حسبه-، مؤكدا أن النضال من أجل إصلاح منظومة الانتخابات بالجزائر، أولى من الحديث عن الرئاسيات المقبلة. وأوضح جاب الله بخصوص رد الفريق أحمد قايد صالح على المطالبين بتدخل الجيش في السياسة، بأن حزبه يتوافق مع ما قاله قائد الأركان والذي رفض تدخل الجيش في الشأن السياسي. وعن مبادرة حركة مجتمع السلم “التوافق الوطني”، وإن كان هناك لقاء سيعقد بين قادة الحزبين قريبا لمناقشة هذه المبادرة، قال جاب الله إن اللقاء قد يكون الاثنين بمقر جبهة العدالة والتنمية، وهذا لدراسة المبادرة والسعي إلى فهمها، مشددا على أن حزبه ضد العهدة الخامسة كلية، كما أنه يجدد دعوته للتغيير. من جانب آخر، اتهم جاب الله من أسماهم بـ “أعوان النظام” بإفساد الحياة السياسية في الجزائر عن طريق تشويه زعمائها ذوي المصداقية والشعبية، وتزوير الانتخابات، كما اتهمهم بـ “ترويض البعض وشراء ذمم البعض الآخر”، ما جعل الشعب -حسبه- ييأس من الأحزاب السياسية وقادتها والانتخابات ومؤسساتها. و قال جاب الله إن دور المعارضة هو إحداث التغيير والإصلاح ولهذا الهدف وجدت، واعتبر أن الجزائر اليوم بأشد الحاجة إلى أن تلعب المعارضة هذا الدور، بعد أن أثبت –حسبه- النظام فشله، ووجب تغيير الوضع، وقال إن هذا النظام عمل ولا يزال يعمل على إشاعة اليأس لدى المعارضة في إمكانية التغيير أو الإصلاح ولو بشكل جزئي، لتصبح بلا عزيمة وتتحول إلى تنظيمات وأحزاب بلا غاية ولا هدف، محذرا من أن يصل أمر المعارضة إلى هذا الحال الذي يرى أنه “أصبح وشيكا”.

رزيقة.خ