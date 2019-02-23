غور ماهيا الكيني – نصر حسين داي (اليوم الـ14:00)

تنزل اليوم تشكيلة نصر حسين داي، ضيفة على نادي غور ماهيا الكيني، ضمن الجولة الثالثة من فعاليات دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على أرضية ملعب “نيروبي ستاديوم”، بداية من الساعة الـ14:00 زوالا بالتوقيت الجزائري، حيث يستهدف ممثل الجزائر الوحيد في هذه المنافسة إلى العودة بنتيجة مرضية من الأراضي الكينية التي تمهد لهم الطريق نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي من المنافسة القارية. ويعوّل الطاقم الفني لـ “النصرية” بقيادة المدرب مزيان إيغيل، على معنويات لاعبيه المرتفعة في ظل النتائج الباهرة التي يحققها زملاء المهاجم أحمد قاسمي على الصعيدين المحلي و القاري، وآخرها الفوز المثير على شباب بلوزداد في ذهاب ربع نهائي كأس الجمهورية، على أمل تسجيل بنتيجة إيجابية في كينيا ولم لا العودة بفوز ثمين، يسمح للنادي العاصمي بتعزيز صدارة المجموعة الرابعة والاقتراب أكثر من تحقيق إنجاز تاريخي جديد بالتأهل إلى الدور ربع النهائي لكأس “الكاف”. ورغم ذلك، يدرك المسؤول الأول على العارضة الفنية لنصر حسين داي أنّ المأمورية لن تكون سهلة بالنسبة للاعبين، بسبب الإرهاق الذي يعانون منهم جراء كثافة الرزنامة وكثرة المباريات التي خاضوها في الفترة الأخيرة على الجبهات الثلاث (البطولة وكأس الجمهورية وكاس الكاف)، إلى جانب السفرية الشاقة التي قادتهم من الجزائر إلى تركيا ومن ثم التنقل إلى العاصمة نيروبي، قبل أن يصطدموا بالظروف المزرية في كينيا والتي أخلطت أوراق المدرب إيغيل، بعدما فضّل منح لاعبيه يوم الخميس راحة والاكتفاء بالحصص التدريبات ليومين فقط. إلى ذلك، تحوم الشكوك حول مشاركة متوسط الميدان شمس الدين حراق الذي يعاني من إصابة تعرّض لها في “الداربي” الأخير أمام بلوزداد، ورغم البرنامج الذي خضع له من أجل تجهزيه للقاء اليوم، إلاّ أنّ المدرب إيغيل قد يرفض المجازفة به تخوفا من تفاقم الإصابة، فيما شهدت السفرية أيضا غياب الحارس بوصوف، الذي لم يستسغ الوضعية التي يعيشها مع الفريق بعد إبعاده عن النشكيلة الأساسية في اللقاءات الأخيرة. جدير بالذكر، أنّ نصر حسين داي يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة بـ 4 نقاط بفارق نقطة وحيد عن مطارديه غور ماهيا الكيني وبيترو أتليتيكو الكونغولي، فيما يتذيّل الزمالك المصري الترتيب بنقطة واحدة.