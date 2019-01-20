



نصر حسين داي – أهلي بنغازي الليبي (اليوم الـ17:45)

تستقبل اليوم تشكيلة نصر حسين داي، الضيف أهلي بنغازي الليبي، ضمن إياب الدور الـ32 مكرّر من منافسة، على أرضية ملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة الـ17:45، حيث سيكون الفريق مطالبا بتدارك تأخره بهدف نظيف تلقاه في لقاء الذهاب بتونس، والفوز بفارق هدفين على الأقل لبلوغ دور مجموعات كأس “الكاف”. ويدخل رفقاء الهداف قاسمي كمباراةاليوم، تحت ظروف خاصة بالنظر للنتيجة الأخيرة المحققة في البطولة المحلية ضد اتحاد الجزائر، وكذا استقالة المدرب محمد لاسات من منصبه عقب تلك المواجهة، معلنا بأن مباراة اليوم ضد الأهلي الليبي ستكون الأخيرة بالنسبة له. وكان ممثل الكرة الجزائرية قد استفاد من يوم إضافي لوضع آخر اللمسات تحسبا للمواجهة حين تم تأجيلها بـ24 ساعة بعدما تعذر على الليبيين الوصول في الوقت المحدد إلى الجزائر، بسبب إضراب شنته شركة الطيران التونسية، حيث تعد المباراة بالنسبة لرفقاء القائد أحمد قاسمي فرصة مواتية من أجل رد الاعتبار لفريقهم والاستفاقة من الهزيمة الثقيلة التي تلقوها أمام اتحاد الجزائر، واستعادة ثقة الأنصار من جديد بعد التعثر ثلاث مرات متتالية. وتشهد تشكيلة “النصرية” عودة كل اللاعبين الأساسيين الذين لم يشاركوا في مباراة يوم الثلاثاء الفارط ضد اتحاد العاصمة، في حين سيغيب المدافع لعريبي ووسط الميدان العرفي، اللذين لم يتعافيا من إصابتهما إلى جانب المدافع الأيسر علاتي، الموجود تحت طائل العقوبة. إلى ذلك، ستكون مواجهة اليوم، تحديا خاصا بالنسبة للمدرب محمد لاسات الذي ستكون آخر مباراة له على رأس الطاقم الفني للنادي العاصمي، بعدما قرّر الاستقالة من منصبه تحت ضغط الأنصار، حيث يراهن المسؤول الأول على العارضة الفنية لـ “النصرية” على الإطاحة بالليبيين لضرب عصفورين بحجر واحد، من خلال اقتطاع بطاقة العبور إلى دور المجموعات ومغادرة منصبه من الباب الواسع.

لاسات: “عازمون على التأهل لدور المجموعات ونسينا نتيجة لقاء الذهاب“

أبدى مدرب نصر حسين داي لاسات تفاؤله بقدرة ناديه على بلوغ دور المجموعات لكاس الكاف،عندما يواجه أهلي بنغازي الليبي عشية اليوم، محذرّا لاعبيه في الوقت ذاته من مغبة التهاون، حيث قال في تصريحاته: “النتيجة الضئيلة التي انتصر بها علينا أهلي بنغازي، لا تعني بتاتا أن مستواه متواضع، بل يتعين أخذ الحيطة والحذر من رد فعله أثناء مباراة اليوم”، وأضاف: “نحن متفائلون بالتأهل إلى دور المجموعات، فقط علينا نسيان كل ما حدث أمام اتحاد العاصمة، والتركيز فقط على مباراة الكاف، ذلك أن كل الظروف مواتية لإنجاز تأهّل تاريخي في المنافسة القارية”.