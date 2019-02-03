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“النصرية” تدخل اليوم غمار دور مجموعات كأس “الكاف” والهدف مواصلة التألق

adel boukhalfa 3 فبراير 2019 الرياضة, رياضة محلية اضف تعليق 173 زيارة

ستكون عشية اليوم الأحد، الأنظار موجّهة لملعب 5 جويلية الأولمبي الذي سيستضيف لقاء نصر حسين داي والضيف بيترو أتلتكو الأنغولي، بداية من الساعة الـ20:00 ليلا، لحساب الجولة الأولى من دور مجموعات كأس “الكاف”، وهي المواجهة التي تسعى من خلالها تشكيلة “النصرية” تحقيق انطلاقة مثالية والكشف مبكرا عن النوايا.

ويبدو أن العائق الوحيد الذي سيصادف اليوم رفقاء قاسمي، هو الإرهاق الذي تعاني منه التشكيلة بالنظر لكثافة البرنامج، حيث يصارع الفريق على أكثر من جبهة، إلا أن مهمة اليوم ستكون الإطاحة بالكونغوليين وإبقاء النقاط الثلاث في الجزائر وخطوة أولى نحو التأهل إلى الدور رُبع النهائي.

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