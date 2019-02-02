نصر حسين داي – بيترو أتلتيكو (أنغولا) (اليوم الـ20:00)

تدخل اليوم، تشكيلة نصر حسين داي، أجواء دور مجموعات منافسة كأس الكنفدرالية، ضمن الجولة الأولى، عندما تواجه الضيف “بيترو أتلتيكو” الأنغولي، انطلاقا من الساعة الـ20:00 ليلا بملعب 5 جويلية الأولمبي، وهي المواجهة التي تسعى من خلالها “النصرية” لتحقيق انطلاقة قوية والكشف مبكرا على النوايا لتسهيل مهمة حجز إحدى بطاقتي المرور إلى ربع النهائي. وبالرغم من المعنويات الكبيرة التي يتواجد فيها أبال مزيان إيغيل بالنظر لعودتهم القوية في الأيام الماضية بالتأهل إلى ربع نهائي كأس الجمهورية، إلا أن التحدي الكبير يكمن في الحالة البدنية والإرهاق الذي يعاني منه الفريق الذي ينافس على ثلاث جبهات ما أدى إلى كثافة البرمجة واكتظاظ الرزنامة التي اشتكى منها المسؤول الأول عن العارضة الفنية عقب التعثر أمام دفاع تاجنانت في البطولة يوم الخميس الماضي. وعمل إيغيل خلال التربص الذي أجراه النادي العاصمي بفندق “نيو داي” خلال اليومين الماضيين على الاسترجاع وتجهيزهم جيدا من الناحية البدنية على أمل تحقيق الانتصار، مطالبا زملاء الحارس غايا بضرورة تقديم كل ما لديهم لمواصلة التألق قاريا والاقتراب من إنجاز جديد ببلوغ الدور ربع النهائي من المنافسة القارية، حيث يدرك جيدا أن المباراة الافتتاحية ستكون مفتاح التأهل خاصة وأنّ المنافسة ستكون شرسة مع ناديي الزمالك المصري وغور ماهيا الكيني في المجموعة الرابعة. وستعرف تشكيلة “النصرية” غياب ثلاث لاعبين عن مواجهة اليوم أمام بيترو أتليتيكو، ويتعلق الأمر بكل من العرفي وعزي بسبب عدم جاهزيتهما بعد وهما اللذان عادا مؤخرا من الإصابة فيما سيغيب الحارس بوصوف بداعي العقوبة، وبالمقابل من المرتقب أن يعود المدافع لعريبي إلى التشكيلة الأساسية بعدما غاب في المواجهة الأخيرة أمام أهلي بنغازي الليبي بسبب الإصابة.