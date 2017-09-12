قام أمس ناقلو المسافرين الخواص عبر خطوط النقل بولاية الجزائر على غرار الشراقة و درارية و بن عكنون إضراب عن العمل احتجاجا منهم نتيجة خرق القانون الذي يقضي بتجميد منح خطوط النقل إلى غاية إعداد المخطط الجديد للعاصمة.

قال السيد عبد القادر بوشريط، رئيس النقابة الوطنية للناقلين الخواص، في تصريح له أن مصالح وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان تتلاعب بمصالح الناقلين الخواص بعدم منح تراخيص لخطوط برية دون دراسة أو مخطط.وطالب رئيس اتحادية الناقلين الخواص بوشريط عبد القادر في اتصال مع “يومية الجزائر” أمس، من وزير الأشغال العمومية والنقل عبد الغاني زعلان بضرورة التدخل لوقف “التجاوزات” التي تمارسها الإدارة، التي قد تدفع بالناقلين الخواص إلى شن حركة احتجاجية عبر كامل الخطوط البرية على المستوى الوطني خلال الأيام القليلة القادمة، تنديدا بتلاعب الإدارة التي تمنح تراخيص لحافلات الجديدة ل”طحكوت” تحت وصاية شركة “إيتوزا” لخطوط مشبعة. وهو ما تسبب حسبه في إغراق الطرقات بخطوط جديدة تجاوزت المسموح به، مما تسبب في الإضرار بمصالح الناقلين الخواص الذين أرهقتهم المنافسة القوية لحافلات ايتوزا المجهزة بالمكيفات الهوائية وخدمة “الوفي” لمجاني ما جعل أغلب المسافرين يفضلون هذه الحافلات على حافلات النقل الخاص بحيث أصبحت المنافسة غير متكافئة ودفعت بعشرات الناقلين لإشهار إفلاسهم وترك النشاط، ما دفع العديد من الناقلين الخواص إلى الاحتجاج وغلق المحطات على غرار محطة بن عكنون أين قام أصحاب الحافلات الحصاة بغلق مداخل المحطة وشل جميع الخطوط ، مؤكدين مواصلة الإضراب إلى غاية تدخل السلطات المعنية

وفي هذا السياق يطالب بوشريط وزير النقل عبد الغاني زعلان بالاستعجال في الاجتماع بهم والإسماع لمطالبهم التي تصب في إطار تحسين وعصرنة خدمة النقل في العاصمة، وقطع الطريق على الخطوات التي تنتهجها بعض إطارات الوزارة بمنح تراخيص خطوط جديدة خارج تعليمة الوزارة التي تقضي لمنع تراخيص الخطوط عبر ولايتي العاصمة تيبازة إلى حين إعادة صياغة مخطط السير ومخطط النقل الجديدين و عدم منح خطوط “بطريقة عشوائية” ، لتفادي تواصل مسلسل التوتر والاحتقان بين الناقلين الخواص، خصوصا بعد دخول عشرات الحافلات الجديدة لـطحكوت ضمن اتفاقية تم إمضائها مع مؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري “إيتوزا”

إيمان بوفيجلين