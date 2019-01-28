الناتج الداخلي الخام: النمو الكلي بلغ 8. 0 بالمائة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2018

بلغت نسبة النمو الكلي للناتج الداخلي الخام للجزائر 8ر0 بالمائة خلال الثلاثي الثالث لسنة 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017، حسب ما علمت واج لدى الديوان الوطني للإحصائيات.و بالرغم من ذلك تراجعت نسبة نمو قطاع المحروقات بنسبة 3ر9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من 2018 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.و بلغت نسبة نمو الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات 3ر3 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من السنة الماضية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2017.

و نجم نمو الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات أساسا عن لقطاعي الفلاحة و البناء و الاشغال العمومية و الري بما فيه (خدمات الاشغال البترولية). و بالفعل سجل قطاع الفلاحة أداء جيدا حيث بلغت نسبة نموه 2ر7 بالمائة ، في حين بلغ نمو قطاع البناء والاشغال العمومية والري بما فيه خدمات الأشغال البترولية (9ر5 بالمائة).و ساهمت قطاعات اخرى -الحسب الديوان- بدورها في هذا الاداء الايجابي لنمو الاقتصادي خارج المحروقات. و يتعلق الامر بقطاعات الصناعة (4 +بالمائة) و الخدمات الموجهة للتسويق (7ر3 +بالمائة) والخدمات غير الموجهة للتسويق (4ر1 + بالمائة).

و تتمثل الخدمات الموجهة للتسويق في النقل والاتصال والتجارة والخدمات التي تقدمها المؤسسات الى الاسر و كذا الفنادق و المقاهي و المطاعم.و فيما يتعلق بالخدمات غير الموجه للتسويق تتمثل بدورها في الأعمال العقارية و الخدمات المالية و الإدارات العمومية.

و من جهة اخرى أوضح الديوان الوطني للإحصاء فيما يخص القيم الحالية ، ان الناتج الداخلي الخام للثلاثي الثالث لسنة 2018 عرف نمو بنسبة 9ر10 بالمائة مقابل (9ر5 بالمائة) خلال نفس الثلاثي سنة 2017 مقارنة بنفس المرحلة في 2016.

و في هذا السياق، أوضح الديوان أن ارتفاع المستوى العام للأسعار خلال الثلاثي الثالث لسنة 2018 قدر ب 10 بالمائة مقابل (9ر4 بالمائة) خلال نفس الفترة من 2017 مقارنة بنفس الثلاثي من 2016.و يفسر ارتفاع انخفاض انكماش الناتج الداخلي الخام اساسا بارتفاع أسعار المحروقات.