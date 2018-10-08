تهجم نائب الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء،صالح زويتن على نواب الموالاة واصفا إياهم بأنهم يتحركون تحت قانون الجشع والخيانة في إشارة لقضية السعيد بوحجة موضحا أسباب عدم دعمه لموقف الموالاة في الغرفة الثانية ضد الرجل الثالث في البلاد أن حججهم واهية .

كتب النائب صالح زويتن ،عن الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، ،منشورا على صفحته الرسمية الفيس بوك، مقالا ناريا، مصوبا رشاشه اتجاه نواب الموالاة، موضحا أسباب عدم دعمه لموقف الموالاة في الغرفة الثانية ضد الرجل الثالث في البلاد وقال وما الذي يدفعني لذلك…؟ أهي حججهم الواهية أم هي خططهم الدامية ….؟

وقال النائب في قضية رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة الذي يرفض الانصياع لنواب الموالاة الذين سارعوا الى توقيع لائحة وصلت إلى أكثر من 300 توقيع لسحب الثقة منه، بالرغم من أنها خطوة غير قانونية ولا تمت بصلة بقواعد العمل السياسي في البلاد، “أليس أحزاب الموالاة هؤلاء من كرسوا الرداءة والدناءة للوصول إلى البرلمان…. ؟، أليس هؤلاء من خانوا الشعب و صوتوا ضد إرادته و عملوا على إذلاله وتفقيره ….؟، أليس هؤلاء من غرتهم قوتهم العددية الدكتاتورية المزيفة حتى أستغولوا وتجبروا في البرلمان و استحوذوا على كل شيء بما فيها الحقوق الدستورية للمعارضة…؟ “.

وفي السياق واصل ممثل البرلمان المحسوب على التيار الإسلامي هجومه على نواب ولد عباس وأويحي وغول وعمارة بن يونس بالقول “أليس هؤلاء من داسوا على الدستور و كشفوا المستور و جهروا بالخيانة و انقلبوا على الشرعية ….؟”

وفي تصريح ثقليل اكد نائب الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء أن الذي حرك هؤلاء ليس مصلحة البلاد وإنما هو الطمع والجشع والجهوية المقيتة، أكد على أن هناك ثمة تسيب أو فساد فهم السبب وهم من يتحملون وزره أولا و آخرا ،وختم كلامه بقصف صاروخي عندما شبه عمل نواب الأغلبية وقال في إشارة لدعمه لسعيد بوحجة بأنه يرضى أن يكون فردا في جماعة الأسود خير لي من يكون قائدا للنعام.

رزاقي.جميلة