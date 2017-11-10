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النائب العام السعودي يكشف عن اختلاس 100 مليار دولار

yassin bouras 10 نوفمبر 2017 العالم اضف تعليق 15 زيارة

قال النائب العام للمملكة العربية السعودية إن 100 مليار دولار على الأقل (76 مليار جنيه استرليني) قد أسيء استخدامها من خلال الفساد الممنهج والاختلاس في العقود الأخيرة.

وقال الشيخ سعود المعجب إن 199 شخصا احتجزوا للاستجواب في إطار حملة شاملة لمكافحة الفساد بدأت مساء السبت الماضي. ولم يذكر المعجب أسماء أي من هؤلاء الأشخاص، لكن تقارير تشير إلى أن من بينهم أمراء ووزراء بارزين ورجال أعمال من ذوي النفوذ. وقال المعجب: “الدليل على هذه المخالفات قوي للغاية”.

كما أكد أن النشاط التجاري العادي في المملكة لم يتأثر بهذه الحملة، مشيرا إلى أنه قد جرى تجميد الحسابات المصرفية الشخصية فقط..

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