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النائب أميرة سليم تطالب الحكومة بإستحداث مركز نداء خاص بالجالية الجزائرية

Zineb Ben Azzouz 24 نوفمبر 2018 الحدث اضف تعليق 77 زيارة

 

طالبت النائب عن الجالية الجزائرية  بإفريقيا و الشرق الأوسط أميرة سليم من الحكومة وعلى رأسها وزارة الشؤون الخارجية استحداث مركز نداء خاص بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.

ويهدف هذا المركز حسب ما أوردته النائب على صفحتها الرسمية  و المفتوح أيضا أمام الرعايا الأجانب الراغبين في التعرف على كافة المعلومات المتعلقة بالسفر والإقامة بالجزائر، والذي تحدد مدة عمله يوميا، من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء ، إلى تسهيل ولوج الجالية الجزائرية إلى الخدمات القنصلية وجميع المعطيات المرتبطة بمختلف الوثائق الإدارية، دون الحاجة إلى التنقل إلى القنصليات، خاصة وان هناك بعض أفراد جاليتنا مقيمين في ليبيا وبعض الدول التي تشهد حروبا واضطرابات أمنية.

‎.وأشارت إلى أن هذا  المركز الذي يجب أن يخصص له رقما أخضر يغطي كل الدول التي تتواجد بها جاليتنا ويكون بإمكانه توفير خدمات بأكبر عدد من اللغات مع تتبع ومعالجة الملفات

وأضافت أن هذا المركز إذا ما تم استحداثه سيكون عبارة عن منصة للتواصل موجه لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج ،حيث ستكون مهمته الرئيسية ممثلة في الاستجابة لطلباتها واحتياجاتها فيما يخص المعلومات المتعلقة بشروط منح الوثائق الإدارية وتقديم الخدمات القنصلية، استنادا إلى دليل قنصلي يجب أن تعده الوزارة و تنشرته على الموقع الإلكتروني المستحدث

 زينب بن عزوز

 

 

 

 

 

 

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