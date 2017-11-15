كشف المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية فاروق بوكليخة عن سعي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإصلاح منظومة النقل الجامعي بمشاركة وزارة النقل لإعادة النظر في مخططات النقل الحضرية وشبه الحضرية من أجل التخفيف من الازدحام الموجود عبر الطرقات وذلك باللجوء إلى الأنماط الحديثة في النقل والمتواجدة في بعض الولايات في النقل الجامعي مثل التراموي والميترو.

وأبرز بوكليخة أمس خلال نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى إلى تحسين قطاع الخدمات الجامعية وذلك بإشراك كل القطاعات الحكومية وإطارات و خبراء و باحثين في المجال ، كاشفا عن وجود دراسة قيد الإنجاز لإصلاح منظومة النقل الجامعي بإدخال وسائل النقل الحديثة فيه مثل التراموي والميترو، معلنا في السياق ذاته عن إمكانية عن إدراج تغييرات على كيفية تقديم المنحة الجامعية للطلبة .

وجدد التذكير بالندوة الخاصة بالخدمات الجامعية المزمع تنظيمها يومي الـ 13 والـ14 جانفي المقبل، حيث سيتم تشخيص الوضع الحالي مع دراسة كل الصعوبات التي يعاني منها القطاع.

وذكر بوكليخة ، بأن عدد مديريات الخدمات الجامعية عبر الوطن يبلغ 66 مديرية ، و أن عدد الإقامات الجامعية سنة 2017 بلغ 435 إقامة وتجاوز عدد الطلبة مليون ونصف طالب، وأكد المتحدث أنه أمام هذا العدد الهائل يجب القيام بتغيير وإصلاح، حيث تتم دراسة إقرار الدعم المباشر في المنحة الجامعية، بالإضافة إلى تحسين خدمات الإطعام والإيواء و النقل.

وأشار إلى عصرنة الإدارة في الخدمات الجامعية والتي ساهمت في التخفيف من تنقل الطلبة وكذا الوثائق التي كان يقدمها ، وقال بوكليخة” أكثر من 128 ألف طالب تم تسجيلهم عبر الانترنت للحصول على الغرفة وبقيت المنحة بثلاث وثائق فقط وهي تخضع لمراحل وحسب الحالة المادية للوالد وستدرس مستقبلا”.

وفاء مرشدي