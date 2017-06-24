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الموت يلاحق صحفية فرنسية من الموصل إلى باريس

nesrine mahfouf 24 يونيو 2017 الحوادث اضف تعليق 2 زيارة

 

 

 

 

 

أعلنت قنوات تلفزيونية فرنسية في بيان عن وفاة المراسلة الصحفية فيرونيك روبير في باريس متأثرة بجروح خطرة أصيبت بها جراء انفجار لغم في مدينة الموصل شمال العراق الأسبوع الماضي.

وأصيبت الصحفية الفرنسية روبير الثلاثاء الماضي، بجروح خطرة جدا، جراء تفجير مسلحي “داعش” الإرهابي، لغما أثناء تغطيتها تقدم القوات العراقية في المدينة القديمة للموصل.

أعمال قتالية في الموصل القديمة

وقتل في الانفجار الصحفي العراقي، بختيار حداد، الذي يعمل لصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، كما توفي الصحفي الفرنسي ستيفان فيلينوف، وهو أحد المصابين الثلاثة في التفجير ذاته.

وخضعت روبير لجراحة في العراق قبل نقلها الجمعة إلى مستشفى بيرسي قرب باريس.

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