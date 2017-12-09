

أكدت اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، استمرار الجزائر في التضامن ودعم الشعب الصحراوي، مشيرا إلى أن المواقف المبدئية للجزائر لا تخرج عن الدبلوماسية المنبثقة من قيم الثورة التحريرية.

وأفاد رئيس وفد اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي المشارك في المؤتمر التاسع لاتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب، بوجمعة صويلح، أمس خلال افتتاح أشغال المؤتمر بأن مبادئ ثورة ماي الصحراوية انبثقت من ثورة نوفمبر الجزائرية هذه الأخيرة التي لعبت دورا فعالا في إرساء السلام، مؤكدا استمرار الجزائر في التضامن مع الشعب الصحراوي من خلال الجهود المتضافرة بين البلدين لأجل إحلال السلم والأمن في المنطقة، و هذا عملا بالمواقف المبدئية للجزائر التي لا تخرج عن الدبلوماسية المنبثقة من قيم الثورة التحريرية.

وأكد صويلح استمرار جهود اللجنة للتحضير لندوة دولية للتضامن الدولي في كل من آسيا إفريقيا وأمريكا اللاتينية والوطن العربي والتي ينتظر أن تنعقد في وقت قريب وفي إطار دعم الجزائر دائما للقضية الصحراوية.

هذا وأعلن بخصوص مؤتمر اتحاد شبيبة الساقية الحمراء ووادي الذهب تآزر اللجنة التي يمثلها وتضامنها مع الشباب الصحراوي وقضيته ومساعيها في حشد الساقية الحمراء ايمانا بعدالة الشعب الصحراوي في تحقيق الحرية والاستقلال عبر استفتاء تقرير المصير.

هذا وأشار المتحدث الى ان مشاركة الصحراء الغربية في قمة الاتحاد الافريقي ستزيد من قوة الاتحاد الافريقي و الشراكة مع أوروبان معتبرا الامر بالنجاح الكبير للصحراء في تقريرمصيرها.

وفاء مرشدي