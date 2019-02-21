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الموافقة على تعيين السفير الجديد لدولة فلسطين لدى الجزائر

Sabrina Kerkouba 21 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 101 زيارة

 

أعطت الحكومة الجزائرية موافقتها على تعيين  أمين رمزي مقبول، سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

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