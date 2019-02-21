الموافقة على تعيين السفير الجديد لدولة فلسطين لدى الجزائر

أعطت الحكومة الجزائرية موافقتها على تعيين أمين رمزي مقبول، سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
Sabrina Kerkouba 21 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 101 زيارة
21 فبراير 2019
21 فبراير 2019
أعطت الحكومة الجزائرية موافقتها على تعيين أمين رمزي مقبول، سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
حضر قبل قليل رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري الذي قدم برنامجه الانتحابي في …
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