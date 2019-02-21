الموافقة على تعيين السفير الجديد لدولة فلسطين لدى الجزائر

أعطت الحكومة الجزائرية موافقتها على تعيين أمين رمزي مقبول، سفيرا مفوضا فوق العادة لدولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لوزارة الشؤون الخارجية.