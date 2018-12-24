المهرجان الوطني للمسرح المحترف 2018: مسرحية “ربيع النساء” تدخل المنافسة

عرضت بالجزائر العاصمة مسرحية “ربيع النساء”، وهو نشيد لصمود المرأة في إطار الطبعة ال13 للمهرجان الوطني للمسرح المحترف الذي افتتح يوم السبت.

وعرضت المسرحية، وهي من تأليف وإخراج الثنائي مولاي ملياني و محمد مراد، بالمسرح الوطني محيي الدين بشطارزي واستهلت بمشهد بين “آدم” و “حواء”.

ففي ديكور مظلم، أدت ميشو، الممثلة الوحيدة في هذه المسرحية التي تدوم 80 دقيقة وهي ترتدي لباسا أبيضا دور المرأة التي بدأت تواجه الرجل الذي حاول فرض سلطته منذ وجوده.

كما أدى الممثلون نبيل رحماني ورضوان بوقشابية وعبد الرحمان جموعي و محمد شريف أوديني أدوار رجل الدين والراوي والسكير وآخرون مجهولون على غرار الأصوات الداخلية للمرأة.

ولقي العرض استحسان الجمهور الذي صفق مطولا على أداء الممثلين المميز في هذا النشيد المهدى للمرأة.

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