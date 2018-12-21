المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة: “طرب” الإيرانية تتحف الجمهور في ثالث السهرات

استمتع جمهور الطبعة الـ 13 من المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة أول أمس وعلى ركح أوبرا الجزائر بوعلام بسايح بالوصلات الموسيقية التي قدمتها فرقة “طرب” الإيرانية، والتي أتحفت بها الحضور بروائع وأيقونات الموسيقى التقليدية الإيرانية التي تعج بروح الشعراء المتصوفة وفق بنية إيقاعية متناغمة تعكس حوارية جميلة بين الشعر الفارسي والإيقاع الموسيقي بأنماطه المعجونة بالتراث القديم لبلاد فارس.

وتجدد الموعد في السهرة الثالثة من عمر المهرجان التي تميزت بأجواء صوفية راقية ارتقت بالحضور إلى عوالم سحرية خاصة مع احترافية أداء عناصر الفرقة الموسيقية التي تأسست سنة 2009 بمبادرة من العازف حسن طبر المختص في دراسة الاثنوغرافيا الموسيقية الكلاسيكية الإيرانية، حيث أبدعت أنامل المجموعة المكونة من الفنانة صاحبة الصوت المخملي سارة حميدي والعازف على آلة العود أرمان سيغارشي وعلى آلة الدف العازف إرشاد طهراني والتي مكنت الجمهور من الغوص في بحر نمط الرديف وهي عنوان الأصالة الموسيقية التقليدية الإيرانية كما أبدع على آلة السنتور المتألق حسن طبر.

وقد أدت مجموعة “طرب” أغاني من ريبرتوار النمط الموسيقي التقليدي الإيراني العريق الذي يرتكز على نمط “الرديف” وهو مجموعة من عناصر إيقاعية وصوتية تنسج وصلات تتكئ على توظيف التراث الشعري الصوفي الفارسي بكل زحمه الروحي وتتجلى جماليات النمط الموسيقي التقليدي الإيراني بتنوع وحداته اللحنية التي تتجلى من خلال الإرتجال والإبداع على الركح.