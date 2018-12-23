المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة: 31 عازفا يتعلمون تقنيات العزف على أربعة آلات موسيقية من خلال ورشات تكوينية

قدم الأستاذ خليل بابا أحمد ورشة تكوينية في العزف دامت خمسة أيام، وذلك على هامش الطبعة 13 من المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية و الموسيقى العتيقة.

الورشة التكوينية التي نشطها أربع أساتذة مختصين في الموسيقى، ومست 31 عازفا، عرفت استعمال أربع آلات هي القويطرا، الرباب، الكمان و العود بنوعيه العربي و الجزائري.

في سياق ذي صلة، أكد الأستاذ فيصل بوكابوس المشرف على ورشة “القويطرا” أنها تقدم بعض المعارف للحاضرين خاصة بالنسبة لهذه الآلة الجزائرية البحتة و التي يقبل عليها خاصة العنصر النسوي كثيرا، كما تمنح تقنيات التحكم في الآلة و العزف بمهارة.

من جهته قال الأستاذ جيلالي رحموني، المشرف على ورشة الرباب آلة قديمة وجد مهمة في الموسيقى الأندلسية و هي تعمل على تكملة و ضبط المعزوفة في الاركسترا بحيث لا يمكن تعويض مكانة هذه الآلة. أما الورشة اللمتعلقة بالكمان فقد أطرها رئيس الفرقة خليل بابا أحمد الذي أكد على نقل المهارات المتعلقة بالعزف لطلابه على اعتبار أن للكمان مكانته في الاركسترا الأندلسية ودونه لا يكتمل اللحن و لا العزف و ركز المتحدث على أهمية أن يتعلم العازفون العزف والأداء بإحساس.

يذكر أن هذه الورشات، عكست اهتمام الجيل الجديد من الشباب الجزائري بالموسيقى و اكتشاف خبايا الآلات