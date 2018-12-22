المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة: “أغورا” تمازج جزائري يوناني ساحر في رابع السهرات

استمتع جمهور أوبرا الجزائر بوعلام بسايح سهرة الجمعة إلى السبت، بالعرض الموسيقي المميز الموسوم “أغورا” للثنائي الفني لمياء آيت عمارة من الجزائر والفنانة اليونانية إيلينا فازيليادي، في السهرات الفنية للمهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة في طبعتها الثالثة عشرة.

العرض الفني الساحر، استحضر روائع التراث الموسيقى الأندلسي وزخم التراث الموسيقي اليوناني العريق، والتي زادته الآلات الموسيقية التقليدية المستخدمة نضجا، حيث أدت الفنانتان في تناغم وانسجام شذرات من ريبرتوار الموسيقى الأندلسية واليونانية في توليفة صوتية وإيقاعية قوية عكست روح المشروع الفني “أغورا” الذي ينهل من التراث العريق البلدين وهو بحق إيقاع في فضاء الحلقة المضيئة للفن الراقي والواعي الذي ولد على ضفاف المتوسط وتشبع بنوره وصلابته وانسيابيته.

الفنانة المتألقة لمياء آيت عمارة عكست ثراء الأنماط الموسيقية الجزائرية فراوحت في برنامجها الفني بين مقاطع من النوبات الأندلسية تعكس جماليات وتقنيات العروبي والحوزي والمالوف منها مقاطع “قم ترى”، “الورشان”، “ثلاثة زهوة ومراحة”، “يا باهي الجمال”، “جاءك الغيث”، من جهتها أبدعت الفنانة اليونانية إيلينا فازيليادي في أداء أغاني تراثية قديمة على غرار ” ديفاياري ” المفعمة بالشجن والحزن وتروي ألم فراق الأم لابنها الذي سيرحل بعيدا عنها وكذا أغنية “زوربا” الشهيرة وتمازج صوتي المغنيتين في أداء ساحر لرائعة الفنان الراحل دحمان الحراشي ” يا الرايح”.