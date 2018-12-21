المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة: “لوفنون” اللبنانية تعيد عمالقة الطرب العربي إلى الخشبة وتحية خاصة لوردة الجزائرية

أعادت فرقة” لفنون” اللبنانية عمالقة الطرب العربي إلى الخشبة في ثالث سهرة ضمن المهرجان الدولي للموسيقى الأندلسية والموسيقى العتيقة في ليلة تألقت فيها الآلات وعانقت الأوتار فضاء أوبرا “بوعلام بالسايح”.

واختار الرباعي اللبناني مصطفى نمير وايلي نعمة وسهيل إلياس وطارق شربل الاستغناء عن الكلمة وترك المجال للأوتار لتقول كلمتها في سهرة أخذت الجمهور بعيدا إلى عوالم فيروز وزياد الرحباني ووديع الصافي وصباح وزكي ناصف.

وعاش عشاق الطرب الأصيل ليلة مهربة من الزمن الجمي مزج الرباعي اللبناني بين عدة آلات موسيقية مثل الكلارينات والكونتر باص، كما كانت السهرة أيضا مناسبة أمام جمهور المهرجان ليكتشف آلة البزق المستعملة كثيرا في الشام ولبنان، حيث تمكن رباعي الفرقة من مزج بين كل تلك الآلات وصناعة توليفة موسيقية جميلة حلقت بالجمهور بعيدا وأعطته جرعة من الجمال، إذ أعادت فرقة “لوفنون” التي تسجل أول مشاركتها في مهرجان الموسيقى الأندلسية والموسيقي العتيقة كتابة أجمل الأغاني العربية وتقدمها إيقاعيا بدون كلمات جالت وصالت الفرقة بين روائع مارسيل خليفة وزياد الرحباني وفيروز ووديع الصافي لتختتم السهرة برائعة وردة الجزائرية “بتونس بك” والتي لم تكن مبرمجة حيث اختارت الفرقة تكريم أميرة الطرب العربي الراحلة وردة الجزائرية فعزفت إحدى روائعها الخالدة والتي رددها الجمهور رفقة الفرقة، كما ردد رائعة فيروز “نسم علينا الهوى” ليغادر الجمهور القاعة على وقع الزغاريد.