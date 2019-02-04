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المهام التفتيشية المركزية تشرع في عملها عبر كافة بلديات الوطن

Fella Soltani 4 فبراير 2019 الحدث اضف تعليق 122 زيارة

 

أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، في بيان لها، عن شروع المهام التفتيشية المركزية في عملها عبر كل بلديات الوطن، وذلك بغية ضمان السير الحسن للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 18 أفريل المقبل.

وأوضح ذات المصدر أنه”تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، وفي إطار السهر على ضمان السير الحسن للعملية الانتخابية، تنطلق اليوم المهام التفتيشية المركزية عبر كل بلديات الوطن، والتي تتكون من 250 إطار من بينهم مفتشين عامين للولايات تم تجنيدهم خارج ولاياتهم، بالإضافة الى مفتشين مركزيين ومحليين وعدد من الإطارات المركزية، حيث استفاد جميعهم من برنامج تكويني وفق المعايير والأهداف المسطرة”.

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