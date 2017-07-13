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المهاجرون الأفارقة يكلفون الدولة مليار دولا سنويا

الخبير الاقتصادي كمال رزيق ::
المهاجرون الأفارقة يكلفون الدولة مليار دولا سنويا

eldjazair 12 يوليو 2017 الوطني اضف تعليق 25 زيارة

كشف الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن تواجد المهاجرين غير الشرعيين من الدول الإفريقية في الجزائر يكلف خزينة الدولة حوالي مليار دولار سنويا، أو ما يعادل تقريبا مليار سنيتم يوميا، نظرا لعددهم الهائل الذي
يستمر في الارتفاع بمرور الأيام ويمكن أن يصل إلى مليوني لاجئ، مؤكدا أن اقتصاد الجزائر لا يتحمل هذا العدد
وقال رزيق أن اللاجئين الأفارقة مستقرون في حوالي ألف بلدية بالجزائر، ووزارة الداخلية خصصت لهم عددا كبيرا من أعوان الشرطة والدرك الوطني لمراقبتهم، لأن هوية هؤلاء المهاجرين مجهولة ويمكن أن يكونوا منتمين إلى جماعات إرهابية .
وأضاف أن المهاجرين غير الشرعيين يكلفون الدولة رعايتهم صحيا وأمنيا وغذائيا ،وتواجدهم خلق تحديات إضافية على عاتق الدولة .
كما أن تواجدهم الفوضوي يشوه الصورة السياحية للجزائر خاصة وأننا نسعى في الوقت الراهن إلى تحسين السياحة لاستقطاب أكبر قدر ممكن من السياح .
رفيقة معريش

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