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المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ تطلق حملة تحسيسية عن مخاطر الأنترنت

eldjazair 23 ديسمبر 2017 الوطني اضف تعليق 21 زيارة

تطلق المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ بداية من يوم الجمعة القادم حملة تحسيسية ولائية حول مخاطر الأنترنيت،وحسب بيان ذات الجهة سيقوم رئيس المنظمة علي بن زينة بزيارة إلى ولاية الغرب الجزائري من 29 ديسمبر إلى 4 جانفي بتفقد منخريطين المنظمة وتكوين أعضاء المكاتب الولائية في فيما يخص قوانين المنظمة ودراسة الوضع الحالي للمتدرسين ،وحسب برنامج الزيارات ستحط المنظمة يوم السبت 30 ديسمبر بولاية تيارت و يوم الأحد 31 ديسمبر بولاية وهران ، ويوم الاثنين 01 جانفي بولاية تلمسان و يوم الثلاثاء 02 جانفي بولاية سيدي بلعباس،و يوم الأربعاء 03 جانفي بولاية مستغانم ،ويوم الخميس04 جانفي بولاية عين تموشنت.
رزاقي.جميلة

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