المنظمة العربية للمتاحف تدين الاعتداء على المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية

استنكرت المنظمة العربية للمتاحف واللجنة الوطنية المصرية للمتاحف، الاعتداء الذي طال، المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية الواقع في مدخل نهج كريم بلقاسم ، كما شكرت السلطات الجزائرية خاصة وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، لاتخاذه التدابير السريعة لاحتواء هذا التصرف، حسب ماتداولته وسائل إعلام مصرية.

وذكر الدكتور خالد عزب، عضو مجلس إدارة المنظمة العربية للمتاحف ورئيس «إيكوم مصر»، أن المتحف يعد من أهم المتاحف الجزائرية ويضم آلاف القطع النادرة ومنها قطعة من منبر الظاهر بيبرس الذي وضعه في الجامع الأزهر وقطع من عصور ما قبل التاريخ وقطع من الحقبة الرومانية هامةً.

وكان المتحف الوطني للآثار القديمة والفنون الإسلامية الواقع في مدخل نهج كريم بلقاسم، قد تعرض، مساء أمس، إلى عمليات تخريب طالت بعض أجنحته، وسرقة عدد من مقتنياته، بعد إضرام النيران في بعض المكاتب الإدارية وإتلاف وثائق وسجلات.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية بسرعة وحالت دون امتداد ألسنة النيران لأجنحة العرض، كما نجحت فرق الأمن الوطني في استعادة سيف يعود لفترة المقاومة الشعبية.

وتواصل مصالح الأمن تحرياتها للتعرف على الجناة من المنحرفين الذين استغلوا هذه المسيرات السلمية، ليقوموا بجريمتهم النكراء في حق الموروث الثقافي الوطني، والمساس بمتحف يغطي فترات هامة من تاريخ الشعب الجزائري.

صبرينة ك