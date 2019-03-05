المنظمة الدولية للحماية المدنية تمنح وسام (الفارس) للحماية المدنية الجزائرية

منحت المنظمة الدولية للحماية المدنية وسام (الفارس) للحماية المدنية الجزائرية “نظير الاحترافية” التي بدت بها هذه الأخيرة في محاولة إنقاذ واستخراج جثة عياش محجوبي الذي علق ببئر ارتوازية في جانفي الماضي بمنطقة أم الشمل ببلدية الحوامد (المسيلة)، حسبما أفاد به أمس الأحد مدير الحماية المدنية بالولاية العقيد باشي مرزاق

وأوضح ذات المسؤول خلال حفل أقيم بالوحدة الرئيسية للحماية المدينة بمدينة المسيلة أن هذا الوسام تم منحه للحماية المدنية الجزائرية “نظير احترافيتها” في محاولة إنقاذ المرحوم محجوبي عياش و إخراج جثته من ماسورة بئر ارتوازية على عمق 35 مترا بأم الشمل ببلدية الحوامد بولاية المسيلة حيث عمدت إلى تطبيق منهجية محكمة ارتكزت على دراسة جيدة للوضعية واتخاذ الإجراء اللازم” وتلقت الحماية المدنية الجزائرية، حسب العقيد باشي مرزاق، طلب تزويد المنظمة الدولية للحماية المدنية بتقرير مفصل حول عملية إنقاذ واستخراج جثة عياش محجوبي لاعتمادها – كما قال- كطريقة مثلى في إنقاذ أشخاص عالقين بآبار أرتوازية وهو ما كان أيضا محل طلب الحماية المدنية الإسبانية واعتمادها هذه الطريقة لأجل انتشال جثة طفل وقع في ماسورة بئر ارتوازية بداية فبراير الماضي

وتم بالمناسبة ترقية 94 ضابطا للحماية المدنية إلى رتب أعلى كما تم تكريم بعض المشاركين في انتشال جثة عياش محجوبي الذي علق ببئر ارتوازية و ذلك تزامنا مع تكريم المتفوقين في مختلف الرياضات وفق العقيد باشي الذي أوضح بأن سنة 2019 تحمل شعار “حماية الأطفال مسؤوليتنا” وسيتم خلالها الاهتمام بهذه الشريحة من المجتمع عن طريق التوعية والتحسيس بمختلف المخاطر التي تتعرض لها،وقد تم بالمناسبة عرض تجهيزات وعتاد يستعمل في الإنقاذ والإسعاف والتدخل ضمن مهام الحماية المدنية و تزويد عدة مراكز بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالعتاد اللازم وذلك بحضور والي المسيلة إبراهيم وشان

رزاقي.جميلة