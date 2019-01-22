المنشد السوري أحمد سليمان يشارك في مهرجان سماع الصوفي بسطيف

يشارك المنشد السوري أحمد سليمان رئيس فرقة وأكاديمية “سلطان العارفين” للإنشاد الديني، في مهرجان “سماع الصوفي” الدولي، الذي تقام فعاليات دورته السابعة في الفترة من 27 إلى 30 جانفي الجاري، بولاية سطيف بالجزائر.

ووفق ماتداولته وسائل إعلام سورية، فان المنشد أحمد سليمان تلقى دعوة من وزارة الثقافة بالجزائر للمشاركة في المهرجان الثقافي الدولي لسماع الصوفي ممثلا عن دولة سوريا..

وأشار سليمان إلى أنه سيقدم بمفرده وبمصاحبة فرقة وزارة الثقافة مجموعة من أروع القصائد والأناشيد الدينية لكبار المشايخ والمنشدين.

يذكر أن الملحن والمنشد أحمد سليمان قام بتأسيس فرقة (سلطان العارفين) في سوريا عام 1989، وتعد من أنجح الفرق الموجودة حاليا في القاهرة وأميزها في تقديم الإنشاد الديني بكل أشكاله وألوانه المختلفة، حيث تخصصت في تقديم التراث التونسي والجزائري والشامي والمصري والخليجي “الحجازي” والإفريقي “الخماسي” والعراقي “الفراتي” معتمدة على العلم والتنوير في كل ما تقدمه.

ص ك