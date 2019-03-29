المنتدى العالمي الخامس للحوار بين الثقافات ماي المقبل في أذربيجان

يرتقب أن يعقد المنتدى العالمي الخامس للحوار بين الثقافات يومي 2 و3 ماي المقبل، في باكو في جمهورية أذربيجان، وذلك تحت شعار “دمج الحوار في الجهود المناهِضة للتمييز وعدم المساواة والنزاعات العنيفة”.

وسوف يتناول المنتدى الدور الحاسم للحوار بين الثقافات باعتباره استراتيجية عملية لبناء التضامن البشري ومساعدة المجتمعات المحلية على مواجهة العنف والتمييز.

ويوفّر المنتدى منبراً دولياً لتمكين وتشجيع الناس والبلدان والمنظمات على المضي قدماً في اتخاذ إجراءات ملموسة لدعم التنوع والحوار والتفاهم المتبادل كأساس للسلام الدائم والتنمية الشاملة.

ويسعى المؤتمر في نسخته الخامسة إلى توفير منبر شامل لتحقيق فهمٍ أفضَل للعوامل المحرّكة للحوار بين الثقافات وأهميته باعتباره وسيلة لمعالجة بعض التحديات الملحة في يومنا هذا، بما في ذلك التمييز المتزايد، وتفاقم أوجه عدم المساواة والنزاعات العنيفة. ويأمل المؤتمر من خلال ذلك إلى تحفيز الإجراءات التعاونية الفعّالة، والتي ستُنفّذ في العامين السابقين للنسخة القادمة من المؤتمر.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المنتدى مُنظّم تحت رعاية السيد إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، بالتعاون مع أعضاء فرقة العمل، وهم: اليونسكو، والمنتدى الأول لتحالف الحضارات، ومنظمة السياحة العالمية، ومجلس أوروبا والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. ومن المتوقع مشاركة عدد من رؤساء الحكومات والوزراء ومديري عدد من المنظمات الدولية وكبار صانعي السياسات والمهنيين في مجال الثقافة وسفراء النوايا الحسنة والخبراء والصحفيين والمفكرين والناشطين البارزين.