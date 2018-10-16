ينطلق اليوم الثلاثاء رسميا منتدى الفلاحة حول أفاق تطوير إنتاج الحليب في الجزائر بين الجزائر وأمريكا بمشاركة نحو عشر مؤسسات أمريكية ناشطة في مجال إنتاج الحليب بالولايات المتحدة الأمريكية.

ينظم المجلس الجزائري الأمريكي، بالتعاون مع سفارة الجزائر بواشنطن ومنتدى رؤساء المؤسسات، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء بالجزائر العاصمة، منتدى حول الفلاحة يتمحور حول أفاق تطوير إنتاج الحليب في الجزائر،وستشارك نحو عشرة مؤسسات أمريكية ناشطة في مجال إنتاج الحليب بالولايات المتحدة الأمريكية في هذا المنتدى ، على غرار مؤسسة لاند أو لايكس وباتمان موسيدا فارمز ورايبو أغري فينانس و دولافال و ليندساي-زيماتريك اريغايشن وكذا أرتاكس بارن سولوشانز، حسبما أوضحه سابقا رئيس ذات المجلس، إسماعيل شيخون.

ويشكل هذا المنتدى فرصة لمربي المواشي المنتجة للحليب الجزائريين، للاطلاع على الخبرة الأمريكية، لا سيما في مجال تسيير مزارع إنتاج الحليب وتحسين مردودية تربية المواشي، من خلال زيادة إنتاج حليب البقر

ويرتقب القائمون على هذا المنتدى تنظيم دورات موضوعاتية ينشطها خبراء أمريكيون حول الجوانب الهامة المرتبطة بتربية المواشي المنتجة للحليب، مثل الري وتغذية المواشي وتصميم المزارع المنتجة للحليب المبنية على أساس النموذج الأمريكي والتكنولوجيات الجديدة للتصميم والبناء واستغلال المشاريع الكبرى الخاصة بتربية المواشي المنتجة للحليب وكذا تسيير المستثمرات الفلاحية الكبرى، كما يتضمن برنامج هذا المنتدى عرض من تقديم وزارة الفلاحة حول فرص الاستثمار في القطاع الفلاحي. وسيخصص اليوم الثاني من هذا المنتدى للقاءات الأعمال بغية إقامة علاقات بين مؤسسات البلدين.

رزاقي.جميلة