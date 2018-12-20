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المنتخب الجزائري يحافظ على المركز 67 في تصنيف “الفيفا” لهذا الشهر

Sabrina Kerkouba 20 ديسمبر 2018 الرياضة, المنتخب الوطني اضف تعليق 84 زيارة

 

حافظ المنتخب الجزائري على مركزه السابع والستين، في التصنيف الشهري عن ديسمبر، والذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليوم، الخميس.

وبقي “الخضر” في المرتبة 67 عالميا و13 إفريقيا بــ: 1347 نقطة للشهر الثالث على التوالي، حسب ما نشرته “الفيفا”.
 
ويحتل المنتخب السنغالي المركز الأول إفريقيا برصيد 1505 نقطة، فيما يأتي المنتخبان التونسي  برصيد 1493 نقطة والمغربي  بـ: 1440 نقطة في المرتبة الثانية والثالثة على التوالي.

مازال المنتخب البلجيكي يتصد قامة الترتيب العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” برصيد 1727 نقطة، يليه المنتخب الفرنسي 1726 نقطة ثانيا والبرازيلي ثالثا 1676 نقطة.

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