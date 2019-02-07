المنتخب الجزائري يتراجع في تصنيف “الفيفا” العالمي بمركزين ويحتل المرتبة 69

تراجع المنتخب الجزائري لكرة القدم بمركزين، ليحتل المرتبة 69 في الترتيب العالمي لشهر فيفري 2019، الذي نشره الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، اليومالخميس على موقعه الرسمي، حيث كان “الخضر” قد أنهوا سنة 2018 في المركز 67.

وتعود آخر مواجهة رسمية خاضها أشبال الناخب الوطني، جمال بلماضي، الى تاريخ 18 نوفمبر 2018 بلومي أمام طوغو، حيث عادوا بفوز كبير من هناك (4-1) لحساب الجولة الخامسة من تصفيات كأس افريقيا للأمم-2019، ليضمنوا رسميا تأهلهم إلى الموعد القاري المقرر جوان المقبل بمصر، في حين خاض الفريق المحلي مدعوما ببونجاح و بلايلي لقاء وديا نهاية ديسمبر الفارط أمام قطر بالعاصمة الدوحة وفازوا فيه (1-0).

وعلى الصعيد القاري يحتل الفريق الجزائري الصف ال13، فيما لم يتغير ثلاثي الصدارة بقيادة السنغال (24)، تونس (28) والمغرب (43).

و حافظ منتخب غامبيا، منافس الخضر في شهر مارس القادم ضمن آخر لقاء عن تصفيات “كان-2019″، على المرتبة الـ 166 عالميا.

بالمقابل، حقق منتخب قطر، بطل كأس آسيا 2019، احسن قفزة في ترتيب شهر فيفري، حيث تقدم بـ 38 مركزا ليحتل بذلك الصف 55 عالميا بعدما كان يتواجد في المرتبة 93.

وفي صدارة الترتيب العالمي، حافظت بلجيكا على مركزها الاول، متبوعة بفرنسا (2) و البرازيل (3).

وأفادت الفيفا أن الترتيب المقبل سيتم نشره بتاريخ 4 أفريل 2019.