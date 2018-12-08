المنتجة سميرة حاج جيلاني: ” شكرا لهؤلاء الذين كان لهم الفضل في إنجاز “احمد باي””

أعلنت المنتجة سميرة حاج جيلاني، على حسابها الشخصي عبر “الفيس بوك” عن الإنتهاء الرسمي من تصوير فيلم “احمد باي”، مرجعة ذلك، إلى الإرادة القوية التي كان تمتع بها طاقم العمل.

وشكرت المنتجة، كل من ساهم في تجسيد العمل، على رأسهم وزير الثقافة عزالدين ميهوبي، المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “لوندا” سامي بن شيخ، الكاتب والسيناريست رابح ظريف، المركز الجزائري لتطوير السينما، المركز الوطني للسينما الجزائرية وعلى رأسه صديقي مراد شويحي…

ولم تفوت سميرة حاج جيلاني أيضا فرصة شكر، الجيش الشعبي الوطني، شركة سوناطراك، السفارة الجزائرية بطهران وعلى رأسها سعادة السفير مديرية الشؤون الاجتماعية التابعة لسوناطراك، مركز تدريب الخيول التابع لسوناطراك، فيدرالية الرياضة والفروسية على رأسها متيجي، والي الجزائر العاصمة عبد القادر زوخ والي المسيلة مقداد، زاوية الهامل على رأسها الشيخ مصطفى القاسيمي الأب والابن والدكتور مهدي القاسيمي وكل أهل زاوية الهامل، وسكان مدينة بوسعادة.