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المناقصة العالمية لشراء 75 ألف طن من الشعير تنتهي اليوم

طرحتها الحكومة وحددت تاريخ الشحن نوفمبر القادم:
المناقصة العالمية لشراء 75 ألف طن من الشعير تنتهي اليوم

eldjazair 18 سبتمبر 2018 الاقتصاد اضف تعليق 251 زيارة

تنتهي اليوم الأربعاء المناقصة العالمية التي طرحتها الحكومة لشراء 75 ألف طن من علف الشعير وتنص المناقصة على شحن الكميات شهر نوفمبر القادم.
ذكرت وكالة رويترز أن الحكومة الجزائرية قد طرحت مناقصة عالمية لشراء 75 ألف طن من علف الشعير،وحسب جهات أسندت لهم الوكالة الخبر ، فإن الكمية المقررة في المناقصة اسمية، والمنشأ خياري وكما أن الموعد النهائي للمشاركة في المناقصة هو الأربعاء 19 سبتمبر الجاري، وحسب المصدر فإن المناقصة تنص على شحن الكميات شهر نوفمبر القادم.
وتأتي هذه المناقصة بعد إعلان أن الجزائر تسجل إرتفاعا في إنتاج القمح الصلب بـ30 مليون قنطار وقد سجلت الجزائر خلال العام الجاري ارتفاعا في إنتاج الحبوب حيث بلغ 60 مليون قنطار بقيمة 220 مليار دينار مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية ما يعكس نجاح الخطة الزراعية للجزائر ،وحسب المدير العام للديوان الوطني للحبوب، محمد بلعبدي، فإن ارتفاع إنتاج الحبوب لهذه السنة يمثل رقما قياسيا بالنظر للأرقام المسجلة من طرف الديوان بعد التجديد الفلاحي في الجزائر،وهذا راجع لتحسن العامل المناخي الذي لعب دورا هاما في إنجاح الموسم الزراعي لسنة 2018 و كذا احترام الفلاحين لقواعد الزراعة.
رزاقي.جميلة

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