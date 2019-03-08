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الممرضون ينضمون للحراك الشعبي

Djalila Rezzaki 8 مارس 2019 الحدث, الوطني اضف تعليق 156 زيارة

أعلنت النقابة الوطني لمساعدي التمريض، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس الخميس، مساندتها للحراك الشعبي الذي تعيشه الجزائر في الأيام الأخيرة، و دعت النقابة الأطراف إلى إضراب يوم مارس 2019، حسب ما جاء في بيان صادر عنها، كما دعت النقابة إلى تنظيم وقفات احتجاجية دعما لمطالب الشعب، “إيمانا” منها “أن التغير يساهم فيه كل نخب المجتمع.”

وأوضحت الجهة ذاتها “أن الاستمرار في هذا الوضع سيزيد في تعمق الأزمة وتعفن الوضع العام، كما سيفرض زيدا من الضغط على حياة المواطن الجزائري بالإضافة إلى تشويه سمعته، وأكدت النقابة الوطنية لمساعدي التمريض، أن الوضع الراهن الذي تمر به الجزائر يحتم تكاثف الجهود وصبها في سكة التغيير لنصرة الشعب

رزاقي.جميلة

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عن Djalila Rezzaki

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